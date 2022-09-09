Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DEAŞ LİDERİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Yargı gerekeni yapacaktır. Batı DEAŞ'la ilgili sağlıklı bir mücadelesi olmadı sadece lafını yapıyorlar. Yaptıkları başla bir şey yok. Verilecek kararları bekliyoruz. Yargının vereceği o karar mesaj olacaktır. Sınır içi sınır dışı terörle mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlayacak.

ABD'NİN SINIRDA PKK/YPG İLE TATBİKATI

ABD terör örgütlerine binlerce TRI mühimmat ve eğitim desteği veriyor.

KRALİÇE ELİZABETH'İN ÖLÜMÜ

Programlar el verirse cenaze törenine katılmayı düşünüyorum. Ancak programlar ve imkanlar el vermeyebilir. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz.

ABD'NİN F-16 AÇIKLAMASI

Umarım ABD bizi farklı yollara sevk etmez. Biden ile görüşmemizde dile getireceğiz.Dünyada savaş uçaklarını satan tek yer ABD değil. her yerden bunu temin edebiliriz bunun için de bize sinyal çakanlar var.

Fransız Le Monde gazetesi yazdı: 'Macron neden Erdoğan diyerek kıskançlıkla iç geçiriyordur' Fransızca yayın yapan Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü dolu sözler sarf etti. Erdoğan’ın hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkiler yürütmeyi başardığı aktarıldı.