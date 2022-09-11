Türkiye Gazetesi

Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, güneyimizde terör koridoru oluşturulmasını engellemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile teröristler bir bir temizleniyor. Bölgede çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son açıklamaya göre saldırı hazırlığındaki 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarına devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

denildi.

PKK'ya Pençe darbesi: 'Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli' Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.