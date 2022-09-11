Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen “EREN ABLUKA-9 (Genç-Sağgöze) Şehit GK Saim Buketci” Narko Terör Operasyonları'nda terörün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediyor.

3 MİLYON KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar çerçevesinde Bingöl Genç ilçesi Sağgöze mahallesi kırsalında 20 ayrı noktada, 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi, 26 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca arazide bulunan 1 adet patlamamış 60 mm havan mühimmat imha edildi.

Mehmetçik planı bozdu... Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.