Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Önce Ankara şimdi İstanbul… 4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 13 gözaltı İstanbul merkezli 4 ile gerçekleştirilen FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonla 13 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika: Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgüt mensubu olduklarına ve örgütsel toplantı yaptıklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan 15 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.