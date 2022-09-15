Türkiye Gazetesi

Yeşim Eraslan ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleriyle bakanlıkta bir araya geldi. Gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Çavuşoğlu, Yunanistan’ın son dönemdeki kışkırtıcı politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan’ın esas rahatsızlığı Türkiye’nin son zamanlarda çok önemli bir aktör olması. Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Ayrıca Yunanistan bu sebeple Türkiye’yi kışkırtmak da istiyor. Buna benzer ucuz hesaplar yapıyorlar. Yunanistan’ın attığı adımları buna bağlıyoruz. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ‘Gün ışığında bekliyoruz’ sözlerine cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DAN TERÖRİSTLERİN İADESİ

BM Genel Kurulunda ABD ile planlanmış bir görüşme olmadığını belirten Çavuşoğlu, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında teröristlerin iadesine yönelik sorular üzerine, "Seçim öncesi açıklamaları fazla dikkate almamak lazım. Önümüzdeki dönemde adım atacaklarını taahhüt ettiler. Atmadıkları sürece bu anlaşmanın Meclis tarafından onaylanmayacağını biliyorlar" dedi.

YUNANİSTAN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Rus petrolünün Yunanistan üzerinden AB’ye gönderildiğine ilişkin haberleri de değerlendiren Çavuşoğlu, "Tipik Yunanistan ikiyüzlülüğü, bir taraftan yaptırımlara katılmıyor diye her toplantıda Türkiye’yi şikâyet ediyor, diğer taraftan da bu yaptırımların bypass edilmesine aracı oluyor. Zaten biz de bunu ifşa ettik. Her platformda da dile getiriyoruz. Biz açık konuşuyoruz, biz yaptırımlara katılmayacağız diyoruz ama üzerimizden yaptırımların by-pass edilmesine de izin vermeyeceğiz diyoruz. Nitekim vermiyoruz. Montrö’yü uyguluyoruz. Suriye’ye gidecek askeri uçaklara hava sahamızı kapattık. Ama Yunanistan bir taraftan böyle konuşuyor bir taraftan yaptırımların by-pass edilmesine aracı oluyor" ifadelerini kullandı.

F-16 SATIŞINDA PROBLEM YOK

Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasındaki F-16 satışına dair siyasi ve teknik düzeyde herhangi bir mesele bulunmadığını belirterek "Amerika bir seçim arifesinde. Kasımda kritik bir seçim olacak ve Kongre’de hem Senato kanadında hem de Temsilciler Meclisi kanadında dengeler değişebilir" dedi.

ERİVAN TAHRİKTEN VAZGEÇSİN

İsrail ile ilişkilerde karşılıklı Büyükelçilerin atanma aşamasına gelindiğini belirten Çavuşoğlu "İsrail hava yolları uçuşlarına ekimde başlayacak" ifadesini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırda yaşanan çatışmaların bölgede durumun ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini kaydeden Çavuşoğlu "Ermenistan provokasyonlarına devam ediyor. Elbette Azerbaycan’ın buna karşılık vermemesi mümkün değil. Burada kalıcı barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan, provokasyonlardan vazgeçmeli" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Miçotakis’e sert tepki: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in açıklamalarına ilişkin, "Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz" dedi.