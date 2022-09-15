Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 17 üniversiteye rektör atandı. Atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre üniversiteler ve rektör olarak atanan isimler şöyle:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne Prof. Dr. Nurullah Okumuş.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne Prof. Dr. Yusuf Tekin.

Erciyes Üniversitesi'ne Prof. Dr. Fatih Altun.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Adnan Özcan.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Prof. Dr. Yılmaz Çatal.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne Prof. Dr. Alptekin Yasım.

Kayseri Üniversitesi'ne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa.

Kırıkkale Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ersan Aslan.

Konya Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik.

KTO Karatay Üniversitesi'ne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne Prof. Dr. Recep Bentli.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne Prof. Dr. Turhan Kaçar.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık.

Samsun Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mahmut Aydın.

Şırnak Üniversitesi'ne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış.

Tarsus Üniversitesi'ne Prof. Dr. Orhan Aydın.

Trabzon Üniversitesi'ne Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla birlikte, bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlarda atama ve görevden almalar gerçekleşti.