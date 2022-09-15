Türkiye Gazetesi

Telefon dolandırıcıları bir mesajla çok sayıda kişinin yüzbinlerce kişinin parasını alarak resmen hayatını kararttı. Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, telefonlara sahte mesaj göndererek dolandırıcılık yapan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile SİBER Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, telefonlara "Teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızda oluşan zarardan dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır, en kısa sürede iletişime geçiniz." içerikli sahte mesaj göndererek dönüş yapan mağdurlara kendilerini uzlaştırmacı, avukat, kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

24 ŞÜPHELİ 260 KİŞİYİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOALNDIRDI

Elazığ, İstanbul, Antalya ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin telefonla 260 kişiyi 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yaparken kullanıldığı değerlendirilen 55 cep telefonu, 66 simkart, 12 hafıza kartı, 10 USB bellek, 18 bilgisayar, tablet, ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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