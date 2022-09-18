Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne ilk kez Cumhurbaşkanı statüsünde özel konuk olarak katılım sağladıktan sonra ABD’nin New York kentine geldi. Yoğun bir diplomasi trafiği olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılarak, çeşitli temaslarda bulunacak. Yoğun programından önce Central Park’ta yürüyüş yapan Erdoğan, yoğun ilgiyle karşılaştı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Yürüyüş yaparken karşılaştığı kişilerle selamlaşan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Bir süre bankta oturup dinlenen Erdoğan, yanına oturan bazı insanlarla fotoğraf çekildi. Bol bol fotoğraf çekilen Erdoğan, oturduğu restoranda da yoğun ilgiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasına gelip selfie çeken Burkino Fasolu bisikletçi Michael’in sözleri ise dikkat çekti. Erdoğan ile selamlaşan genç , “Dünyanın en iyi başkanı budur” ifadesini kullandı. Erdoğan da İngilizce “Tanıştığımıza memnun oldum” dedi.

ERDOĞAN’IN ABD ZİYARETİ

Programı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Eylül Salı günü, 6. sırada Genel Kurul kürsüsüne çıkarak üye ülke temsilcilerine hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle olan fotoğrafı Avrupa'nın da gündeminde: Üstünlüğünü kabul ettirişinin kanıtı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı Şangay Zirvesi'nde çekilen bir fotoğrafı dünya gündemine oturdu. Avrupa basını fotoğrafı "Erdoğan'ın üstünlüğünü kabul ettirişinin kanıtı" olarak yorumlarken, görüşmeyi adeta yöneten bir beden dili ile liderlerle konuşan Erdoğan için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çok konuşulan o karenin perde arkasını anlattı...