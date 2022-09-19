Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki yoğun programı belli oldu.

Cumhurbaşkanı, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu marjında birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacak. 20 Eylül'de Genel Kurul'da konuşma yapacak.

BİRÇOK KRİTİK KONUDA ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ve önerilerini iletecek.



New York'taki Türkevi görüşmelere ev sahipliği yapacak

5 GÜN SÜRECEK BİR DİZİ PROGRAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl açılan Türkevi'nde konaklıyor. Birleşmiş Milletler Binasının tam karşısındaki Türkevi, Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmelerine ev sahipliği yapacak.

Erdoğan'ın New York programı bununla sınırlı kalmayacak. Cumhurbaşkanı, 5 gün sürecek ziyaretinde ABD’deki Türk ve Musevi kuruluşlarının temsilcilerini de kabul edecek.

Türk-Amerikan iş konseyi tarafından düzenlenecek etkinliğe katılacak, Amerikalı iş insanları ile buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de 2 önemli görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons’u Türkevi’nde kabul etti. Erdoğan, bu görüşme ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Central Park’ta büyük ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan’dan ABD’ye uzanan yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York’a geldi. Programı öncesinde Central Park'ta yürüyüş yapan Erdoğan, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Yanına gelip fotoğraf çektiren Burkina Fasolu bisikletçinin sözleri ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle olan fotoğrafı Avrupa'nın da gündeminde: Üstünlüğünü kabul ettirişinin kanıtı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı Şangay Zirvesi'nde çekilen bir fotoğrafı dünya gündemine oturdu. Avrupa basını fotoğrafı "Erdoğan'ın üstünlüğünü kabul ettirişinin kanıtı" olarak yorumlarken, görüşmeyi adeta yöneten bir beden dili ile liderlerle konuşan Erdoğan için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çok konuşulan o karenin perde arkasını anlattı...