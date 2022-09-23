Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iddiaya göre İslahiye ilçesi Cahit Zarifoğlu ilkokulu'nda sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenilen S.D, Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi'ndeki 7 katlı binanın ikinci katında bulunan evde karısı Z.D ile tartışmaya başladı. Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen tartışmanın büyümesi üzerine S.D, mutfakta bulunan doğrama tahtası ile karısı Z.D.'nin kafasına defalarca vurdu. Yere yığılan ve kanlar içerisinde kalan eşinin öldüğünü düşünen S.D, polis merkezine giderek olayı polislere anlattı. Teslim olan S.D, elleri kelepçeli olarak polislerle birlikte tekrar evine gitti.

''SİZİ YORDUM, KUSURA BAKMAYIN”

Evin kapısını açarak, yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan karısını gösteren S.D’nin polislere, ''Sizi yordum, kusura bakmayın. Olmaması gereken bir işti'' diyerek özür dilediği öğrenildi. Olay yerine gittiklerinde yerlerde çekyat kırlentlerini gören ekipler, hareketsiz yatan Z.D.'yi görünce sağlık ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Z.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlatırken, zanlı gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı evin salonunda ise tepsi içerisinde kahve fincanının olması dikkat çekti. Öte yandan zanlının yaklaşık 10 yıl önce ilk eşinden boşandığı, ilk eşinden iki çocuğu bulunduğu ve öldürdüğü karısı ile yaklaşık 8 ay önce evlendikleri öğrenildi.

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