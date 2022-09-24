Türkiye Gazetesi

İstanbul Beşiktaş'ta bir cip sürücüsünün yol vermeye yanaşmadığı için tartıştığı ambulans şoförüne, "Ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız, burası ters yön" demesi sosyal medyada tepki çekti. Konuyla ilgili sessiz kalamayan Bakan Koca, "Yol vermek yerine, ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?" dedi.

"BÖYLE HABERLERLE KARŞILAŞMASAK DAHA İYİ OLMAZ MIYDI?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirmek için ters yöne giren ambulansın önünü kesen sürücünün görüntülerine ilişkin, “Toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?” dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından görüntülerini paylaşarak, “Direksiyon başında olmakla ambulansta sedyede olmak arasında kilometrelerce fark vardır. Yol vermek yerine, ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?” ifadelerine yer verdi.

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