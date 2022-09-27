Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Konut, GYODER, İMDER ve TMB ile görüşüyoruz" dedi.

Orta gelir grubu için sosyal konut projesi geliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sosyal konut projesinde ilk temel 25 Ekim'de atılacak Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sosyal konut projesinde ilk temelin 25 Ekim'de atılacağını duyurdu. Öğrencilere de bi müjde veren Erdoğan, KYK yurtlarındaki beslenme yardımının 60 liraya çıkarıldığını duyurdu.

Bakanlık kafaları karıştıran iddialara tek tek cevap verdi: Sosyal konut projesinde 10 doğru 10 yanlış Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, rekor başvurulara ulaşan TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili kafaları karıştıran iddialara bir kez daha tek tek cevap verdi. Bakanlık projedeki gerçekleri 10 doğru 10 yanlış olarak sosyal medya hesabından paylaştı. İşte kafaları karıştıran iddialar ve doğruları

Herkesin merak ettiği evlerin planı ortaya çıktı: Sosyal konut projesinde Esenler modeli örnek alınacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Kısa sürede rekor başvuru sayısına ulaşan konut projesinde evlerin nasıl olacağı merak ediliyordu. Dairelerin yapımında örnek alınacak model ortaya çıktı. Projede, İstanbul Esenler'deki TOKİ konutları model olacak.