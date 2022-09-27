Türkiye Gazetesi

Olay, saat 09.00 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için gittiği marketten çıkan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hançer, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse Hançer'i Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANEYE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Erkan Hançer'in yakınları ve parti üyeleri hastaneye gelirken güvenlik amaçlı hastane önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer

Polisevi saldırısının faillerinden PKK'lı Dilşah Ercan CHP'nin 'tutuklu gazeteciler' raporunda! Mersin'de polisevine düzenlenen ve 1 polisimizin şehit olduğu saldırının faili Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan, CHP'nin "tutuklu gazeteciler" raporunda olduğu ortaya çıktı. Polislere ateş açan Zozan Tolan kod adlı Ercan, çantasındaki bombalı düzeneği patlatarak olay yerinde ölmüştü.

Mersin’de polisevine hain saldırıda teröristlerden birinin kimliği tespit edildi Dün akşam saatlerinde Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi’ne PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleşti. Hain saldırıda 1 polisimiz şehit oldu. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Teröristin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde gece saatlerinde bir silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.