Türkiye Gazetesi

YEŞİM ERASLAN

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından gözler Türkiye’nin bölgede alacağı kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Bu son adım cevapsız kalmayacak’ derken Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ‘Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız’ çıkışında bulundu. Bu sözleri ve ABD’nin Yunanistan, GKRY ile ilgili attığı adımları Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ile konuştuk. Karakuş, KKTC’nin güvenliğinin korunmasında bir sıkıntı olmadığının altını çizdi.

Karakuş, şunları kaydetti: Burada yapılması gereken hususlardan bir tanesi, birinci öncelikle alınan kararlara istinaden hiç olmazsa F-16’ları almak. Türkiye bir an önce hava savunma sistemini güçlendirmeli. KKTC’nin güvenliğinin korunmasında bir sıkıntı yok. ABD’nin asıl amacı Türkiye’ye yönelik. ABD’den alınacak F-16’lar konusunda sıkıntı yaşanması hâlinde bir an önce İngiltere ile görüşmelere başlanmalı. Türkiye’nin KKTC’de yeni üs yapmasına ihtiyacı bulunmuyor. Türkiye adaya hem Konya hem de Antalya’daki üslerinden rahatlıkla ulaşabilir. Adada 40 bine yakın silahlı gücümüz bulunuyor. Hava gücünüz olduğu müddetçe bir sorununuz yok. Türkiye’nin yeni üsse de ihtiyacı yok. Yunanistan 500 km ileride olduğu için tabii ki bir şekilde oraya güçlendirme yapmak istiyor ama bizim buna ihtiyacımız yok, ada bizim dibimizde. Yunanistan’ın asıl amacı bölgede 320 km menzile sahip füzeleri almak. Çukurova bölgesini, Konya, Antalya bölgesini kapsayan bir silah almış olacaklar. Ukrayna savaşında Rusya’yı durduran da bu roket ve füzeler oldu. Onları bize karşı almak istiyorlar. Kıbrıs adası Türkiye daha yakın olduğu için bir şekilde Türkiye’yi yandan vurma hesapları var.

HAVACILIĞA ODAKLANILMALI

Türkiye’nin ürettiği millî mu- harip uçağı, ilk uçuşunu 2029 yılında gerçekleştirecek. 250-300 tane uçağın üretilmesi ise 2039 yılını bulacak. Füze kabiliyetimizi bollaştırmamız lazım. 27 bin km bölünmüş yolumuz, 3 bin km oto yolumuz bulunuyor. Buralarda yol pistler var. Ürettiğimiz SİHA’ları oralara dağıtalım. Toplu olarak bir yerde bulunursa, toplu taarruza maruz kalırlar. Uçaklarımızın da yol pistlere dağıtmamız lazım. Havacılıkla ilgili konularda çok fazla atılımımız olmuyor. Kaldırılan yol pistlerinin tekrar açılması lazım. İstanbul’un koruması yok. İstanbul’daki Atatürk Havaalanı çok önemlidir. Bir tane bile hava savunma sistemi yok İstanbul’u korumak için. O nedenle oraya hava savunma sistemi bir tertip alınması lazım. Yeni üretiyoruz siber hava savunma sistemlerini bir an evvel devreye koyup yaygınlaştırmamız gerekir.

TARİHE NOT DÜŞÜLDÜ

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu ise, tarihte ilk defa MGK bildirisinde KKTC’nin bağımsızlığının tanınması için çağrı yapılmasına vurgu yaptı. Babüroğlu şöyle konuştu: KKTC’nin bağımsızlığının tanınmasına ABD ve AB karşı çıkacak mı, evet, peki Rusya ne diyecek, ‘hayır’ diyecektir. Tabii, Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması devam ederse, sıkıştığı bir noktada tanıyabileceğini değerlendirebiliriz. Bu bildiri ile tarihe bir not düşülmüştür. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin iradesini göstermiştir. Dünya kamuoyuna KKTC’nin bağımsızlığı tanınmalı diyor.

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