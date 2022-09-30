Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüz binlerin merakla beklediği 'af' konusuna dair Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, iktidara çağrıda bulunarak titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi konuşmaya hazır olduklarını ifade etti.

"TERÖR, TACİZ, TECAVÜZ VE BENZERİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI"

Kılıçdaroğlu, ''Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız" derken, "Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP 'GENEL AF' İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Öte yandan, cezaevlerinde kalan 315 bin mahkumun devlete olan yükü giderek artarken, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de sık sık gündeme getirdiği ‘mahkumlara af yasası’, geçtiğimiz günlerde MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile bir kez daha alevlenmişti.

Yıldız, Twitter hesabından, 'af görüşmeleri' için Adelet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret edeceğini duyurmuş ve "İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için bir açıklama daha yaparak, "Sayın Adalet Bakanına izah edeceğim husus, sadece müddetnamelerin düzenlenmesinde il’den il’e farklı uygulamalara meydan verilmemesiyle ilgilidir" diye belirtmişti.



2021 yılında 272 bin kişinin olduğu cezaevlerinde bir yıl içinde tutuklu ve hükümlü sayısı 42 bin kişi artarak 314 bine yükseldi

HASTA MAHKUMA TAHLİYE UMUDU

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada hayatını tek başına idame ettiremeyen mahkûmlarla ilgili insani ölçüler içinde yeni bir adım atılacağını kaydetti.

Bakan Bozdağ, "Cezaevinde hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili adli tıp kurumunun raporu, sonra da toplum güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmadığına ilişkin cumhuriyet savcılığının kararı gerekiyor. Şimdi pek çok kamuoyuna yansıyan konu var. Falan isim için ayrım var. Bir ayrım yok. Adli Tıp Kurumu tek başına hayatını idame ettiremeyecek raporu verirse, bu değerlendiriliyor. Biz bakanlık olarak, cezaevinde hayatını tek başına idame ettiremeyecek kadar hasta olan hükümlülerle ilgili mevcut düzenlemeleri biraz daha insani ölçüler içinde nasıl yapabiliriz, buna bakıyoruz. Hasta hükümlülerin lehine olacak şekilde nasıl tanzim ederiz bakıyoruz. Uluslararası hukuku, diğer ülke uygulamalarını inceliyoruz. Uzmanlarla istişare ediyoruz. Tedaviyi önceleyen bir yaklaşımı esas alacağız" ifadelerini kullandı.

Binlerce mahkumun gözü kulağı bu haberde! MHP 'Genel af' için harekete geçti MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hukuk kurmayı Feti Yıldız’ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini açıklamasının ardından, binlerce tutuklu ve mahkum yakının beklediği 'genel af' tartışamları yeniden gündeme taşındı.