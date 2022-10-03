Türkiye Gazetesi

İzmir'de alkol masasında alem yapan iki kişiden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktığı ve o anları kaydeden kişinin de İslam'a hakaret etmesine dair video, sosyal medyada gündem olarak büyük tepki topladı. İsyan ettiren gelişmenin ardından Bakan Soylu, söz konusu şahısların tepsit edilip gözaltına alındığını duyurdu.

"İKİ EDEPSİZİN KİMLİKLERİ EMNİYET TEŞKİLATIMIZCA TESPİT EDİLDİ"

Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisine yer verdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler B.C.Ç. (22) ve M.A.D'nin (24) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İşçi oldukları belirtilen şüphelilerin söz konusu görüntüleri yaklaşık 1 ay önce bir evde çektikleri öğrenildi.

Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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