Türkiye Gazetesi

Katar’da 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda Mehmetçik görev alacak. Dünya Kupası çerçevesinde Katar’a asker gönderilebilmesi için gerekli tezkere bu hafta içinde TBMM’de kabul edilmesi bekleniyor. NTV’de yer alan habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kara ve Deniz unsurlarından oluşan müşterek bir kuvvet ve Türk donanmasından bir korvet Doha açıklarında görev yapacak. Türk savaş gemisi ABD, İngiltere, İtalya ve Pakistan'ın da destek verdiği “Dünya Kupası Kalkanı Harekatı” görev gücünde yer alacak.

SAT VE SAS’LAR GÖREV ALACAK

Türk korvetinin mürettabatı arasında su altı taarruz ve su altı savunma timleri de terör tehdidine karşı görev yapacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitimleri tamamlanan timler de Türkiye’nin Katar'daki askeri üssü El Rayyan'da konuşlanacak. O askerler arasında Kimyasal Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehdit (KBRN) timleri de olacak.

TÜRK POLİSİ DE KATAR’DA BULUNACAK

KBRN timleri kimyasal, biyolojik ve nükleer madde tespit cihazları, mobil arazi laboratuarları, temizleme sistemleri ile olası kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı müsabakaların oyananacağı stadyumlar ve çevrelerinde teyakkuzda olacak. Dünya Kupası için Türk Polisi de görev yapacak. Geçici görevlendirme ile Katar’a gidecek 3 bin 500 polis, turnuva süresince başta müsabakaların oynanacağı stadyumlar ile takımların konaklayacağı otellerin güvenliğini sağlayacak.

Dünya Kupası Mehmetçik'e emanet! Katar tezkeresi TBMM'ye sunuldu TSK'nın Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tezkerede "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun başarılı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için organizasyonun güvenliğini etkileyebilecek başta terörizm olmak üzere çeşitli tehdit unsurlarına karşı icra edilecek" ifadeleri kullanıldı.