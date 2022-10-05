Türkiye Gazetesi

AK Parti’liler Kılıçdaroğlu’nun geçmişte başörtüsü için ‘İki metrelik bez parçası’ şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak şunları söyledi:

> Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık: Sayın Kılıçdaroğlu, yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler hamdolsun ki AK Parti iktidarları döneminde son buldu.

> Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Ülkemizde başörtüsü sorunu yok. Sizin bıraktığınız enkazı kaldırıp herkese başörtüsü özgürlüğü getirdik. Ülkemizin artık ikiyüzlü muhalefet sorunu var.

> Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: Kötü senaryodan iyi sonuç çıkmaz.

> Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: Bu ülkede başörtüsü serbestliği getiren Anayasa değişikliğini AYM’ye götürerek iptal ettiren 411 el kaosa kalktı dedirten CHP’dir. Kılıçdaroğlu seçime giderken helalleşme diyerek milleti kandıracağını zannetmektedir.

> AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: Başörtüsüne ‘bez parçası’ diyen bizzat sendin. Kaldırılan yasağı AYM’ye iptal için götüren sendin. Bu kadar da ikiyüzlü, yalancı, istismarcı siyaset olmaz. Azıcık samimiysen çık, bu milletten ve başörtüsü meselesini tarihe gömen Cumhurbaşkanımızdan özür dile.

> AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen: Bumilletin evlatlarına senelerce başörtüsü zulmünü yaşatanlara karşı dik duruşunu bozmayan ve bu zulmü bitiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve ondan desteğini esirgemeyen asil milletimize teşekkür ediyorum.

KILIÇDAROĞLU BU ÇIKIŞI NİYE YAPTI?

Kamuoyu anketlerinde ‘CHP’nin iktidara gelmesi durumunda din ve inanç özgürlüğü konusunda sıkıntı yaşanacağına yönelik endişe’ olduğu tespiti yapıldı. Muhafazakâr tabanda, CHP iktidarında ‘Başörtüsüne yeniden yasak geleceğine’ yönelik tartışmalar olduğu, bunun anketlere de yansıdığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışının da bu anket sonuçlarına dayandığı belirtiliyor. Bu arada Kılıçdaroğlunun bu çıkışına ortaklarından da destek geldi.

Son dakika haberi... MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışına tepki: Çözülmüş meseleyi istismar etmesin MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili "'TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'li kardeşlerimizin mağduriyetidir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşturulacaktır.'' ifadelerini kullandı. Öte yandan MHP Lideri, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına sert tepki göstererek "Başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Bu çözülmüş bir meseledir." şeklinde konuştu.

Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ da var! 34 vekilin fezlekeleri TBMM'de 34 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan 65 ayrı fezleke, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da fezlekesi yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü' mesajı! 'Geçmişte yanlışımız oldu' diyerek açıkladı: Yarın kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21'i işaret ederek 'Hepimiz için samimiyet turnusolu olacak' dediği açıklamasını, sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu paylaşımda 'başörtüsü' hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızın ardından Meclis'e vereceğiz." dedi.