Türkiye Gazetesi

THY uçağında tehlike anlarda yolcular panikli dakikalar yaşadı. Saat 02.55'te THY'nin uçağının lastiği iniş sırasında patladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada uçağın lastiğinin patlamasından dolayı aşırı ısınma meydana geldiğini belirtti.

TAHLİYE YAPILDI, SORUN YOK

Üstün, itfaiye ekiplerinin olaya hızlıca müdahale edip, yolcuları güvenli şekilde uçaktan tahliye ettiğini açıklayarak şunları kaydetti:

"TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST)-Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur."

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THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı Türk Hava Yollar, bazı bölgelere uçuş seferlerini iptal etti. THY, bu bölgelere yönelik aldığı kararı uzattı.

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