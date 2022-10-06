Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. MSB, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Yedi saat görüştüler! Türkiye, teröristlerin iade talebini tekrarladı Adalet Bakanlığı yetkilileri, İsveç'ten gelen heyette FETÖ ve PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesini talebini tekrarladı.