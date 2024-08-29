AB, Türkiye ile daha güçlü olur! Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplanıyor

Beş yıl aranın ardından Ankara’nın davet edildiği zirvede Bakan Fidan, mevkidaşlarına “Türkiye’nin içinde bulunduğu bir AB, küresel anlamda rol belirleyici güç olacaktır” tezini iletecek.

Ankara’nın, ilişkilerin canlandırılması çağrısı Avrupa’da karşılık buldu. Türkiye, beş yıl aradan sonra Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmî Toplantısı’na davet edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dönem Başkanı Macaristan’la yaşanan gerginlik sebebiyle Budapeşte yerine Belçika’nın başkenti Brüksel’de bugün gerçekleştirilecek “Gymnich” formatlı toplantıda ikili temaslarda bulanacak. Diplomatik kaynaklara göre beş senenin ardından Ankara’ya yapılan davet, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin AB tarafından anlaşıldığına işaret ediyor. Bakan Fidan, Avrupalı mevkidaşlarına bölgesel ve küresel tehditlere karşı Türkiye-AB iş birliğinin önemini anlatacak. İlişkilerin güçlendirilmesi yönünde irade ortaya konulması ve somut adım atılması beklentisini muhataplarına iletecek olan Bakan Fidan ayrıca, Ankara’nın resmî görüşü olan, “Türkiye’nin içinde bulunduğu bir AB küresel anlamda rol belirleyici güç olacaktır” tezini dile getirecek.

Gayriresmî toplantıda, Türkiye’nin öncelikleri de gündemde olacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Gümrük Birliği’nin günün ihtiyaçlarına uygun olarak modernize edilmesi konusunda Türkiye’nin önceliklerini hatırlatacak. Ayrıca Fidan, vize meselesinde sorunların giderilmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel, akademik ve insani bağların sürdürülmesi açısından önemini vurgulayacak. Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki net tutumunu da AB tarafına bir kez daha anlatacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ikili temasları kapsamında Yunan mevkitaşı Yorgos Yerapetritis ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

MASADA ATEŞKES VAR

AB Dışişleri Bakanları Gayriresmî Toplantısı’nda güncel uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Gündemdeki ana iki konuyu Ukrayna ve Orta Doğu’daki son durum oluşturacak. Toplantı Ukrayna oturumuyla başlayacak, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da hazır bulunarak brifing verecek.

Rusya üzerindeki baskının artırılması ve yaptırımlar dâhilinde dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna için kullanılmasının kolaylaştırılması ele alınacak Orta Doğu oturumu genel hatlarıyla Gazze ve Batı Şeria’daki durumun tartışılmasını ve çatışmayı azaltmanın yollarını aramayı içerecek.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze’deki ateşkes çabaları için devam eden müzakereler ele alınacak, durumun Lübnan’daki yansımaları ve bu ülkeyi destekleme ihtiyacı görüşülecek.

Borrell’in daha önceki açıklamalarında değindiği, Batı Şeria’da İsrailli yerleşimci şiddetiyle ilgili İsrail hükûmeti mensuplarını kapsayacak bir yaptırımı bakanların gündemine getirmesi bekleniyor. AB dışişleri bakanlarının Venezuela’da 28 Temmuz’da yapılan tartışmalı seçim sonuçlarını ve ülkedeki durumu da görüşmesi planlanıyor.