Türkiye'den İsrail'e sert kınama! Soykırım Batı Şeria'ya mı taşınıyor?

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonlarına yönelik "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu, İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Gazze'de ateşkes için diplomasi trafiği! Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü

Gazze'de ateşkes için diplomasi trafiği! Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı operasyonlarını sert bir şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail’in Batı Şeria’da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze’deki uygulamaları Batı Şeria’ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.

İsrail’in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.

İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.