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Türkiye'den İsrail'e sert kınama! Soykırım Batı Şeria'ya mı taşınıyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den İsrail&#039;e sert kınama! Soykırım Batı Şeria&#039;ya mı taşınıyor?

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonlarına yönelik "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu, İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı operasyonlarını sert bir şekilde kınadı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail’in Batı Şeria’da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze’deki uygulamaları Batı Şeria’ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.

Türkiye'den İsrail'e sert kınama! Soykırım Batı Şeria'ya mı taşınıyor? - 1. Resim

İsrail’in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.

İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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