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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, daha önce planlanan ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapması planlanan Blinken'ın uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyet, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında İstanbul'a geldi. Blinken'ı taşıyan, ABD'ye ait Boeing C-32A tipi özel uçak akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda bulunan VIP terminaline iniş yaptı. Güvenlik önlemleri eşliğinde terminalden ayrılan Blinken'ın, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Blinken'ın ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşme yapması öngörülüyor.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi

    ABD BÜYÜKELÇİSİ KARŞILADI

    Blinken'ı geçtiğimiz ziyaretinde Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan ve Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşılamıştı. Bakan Fidan'ın karşılamaya gitmemesi çok konuşuldu. İlk gelen görüntülere göre, Bakan Fidan yine karşılamaya gitmedi.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi

    Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi
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