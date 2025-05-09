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ABD konsolosluğu sabıka kayıtlarını görebiliyor mu? Gündem olan iddia yalanlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD konsolosluğu sabıka kayıtlarını görebiliyor mu? Gündem olan iddia yalanlandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İyi Partili vekil Hasan Toktaş'ın ortaya attığı "ABD Ankara Konsolosluğu görevlilerinin sabıka kaydına erişimi var" iddiasını yalanladı. Açıklamada, "Herhangi bir ülkenin diplomatik çalışanının, vatandaşlarımızın adli sicil kayıtlarına doğrudan erişim imkanı olması söz konusu değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Amerika Birleşik Devletleri Ankara Konsolosluğu görevlilerinin, vatandaşlarımızın sabıka kaydına doğrudan erişimi var" iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "ABD Ankara Konsolosluğu görevlilerinin sabıka kaydına erişiminin bulunduğu" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

"ADLİ SİCİL KAYDI BAKANLIKTAN TALEP EDİLMEKTE"

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ülkemizde bulunan yabancı ülkelerin temsilcilikleri, uygulayacakları iş ve işlemler gereği kendilerine başvuran vatandaşlarımızın adli sicil kaydını Adalet Bakanlığından resmi olarak talep etmektedir. ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan duyuruda geçen ifadenin manipüle edildiği tespit edilmiştir. Herhangi bir ülkenin diplomatik çalışanının, vatandaşlarımızın adli sicil kayıtlarına doğrudan erişim imkanı olması söz konusu değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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İddia Sahibi: Hasan Toktaşİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git

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