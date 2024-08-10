ABD'li albay canlı yayında itiraf etti! Husiler İsrailli ve ABD’li 70 askeri öldürdü

ABD'li albay Douglas MacGregor, Yemen'e sızan İsrail Özel Kuvvetleri ve ABD askerlerinden oluşan 70 kişilik grubun Rusya tarafından tespit edilerek İran'a bildirildiğini vurgulayarak "Ruslar bu bilgiyi İranlılara verdi, onlar da hemen Husilere telgrafla iletti " sözleri ile 70 kişilik grubun Husiler tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümetinde Pentagon danışmanı olan Douglas Macgregor'ın iddiası gündem oldu.

Macgregor, İsrail Özel Kuvvetleri ve Amerikan paralı askerlerinden oluşan 70 kişilik bir grubun Yemen'de sızma operasyonu sırasında öldürüldüğünü dile getirdi.

Katıldığı bir programda konuşan Albay Macgregor, "İsrail Özel Kuvveti’ne mensup askerlerle birlikte bazı Amerikalılar da vardı, toplam sayı 70'ti. Bu operasyona katılanların kaçı Amerikalı paralı askerdi, tam dökümünü bilmiyorum ama belli ki çoğunluğu İsrailliydi. Yemen'e başarılı bir şekilde sızdılar fakat sızdıkları andan itibaren muhtemelen Rus uyduları tarafından takip edildiler. Ruslar bu bilgiyi İranlılara verdi, onlar da hemen Husilere telgrafla iletti" dedi.

"HEPSİNİ ÖLDÜRDÜLER"

Albay Macgregor, "Bir pusu kurdular ve hepsini öldürdüler ve ölülerin görüntüleri var. Dikkatlice inceleme şansım olmadı, açıkça çoğu İsrailli, ancak tartışmasız bazı Amerikan paralı askerleri var, şimdi aynı sözleşmeli firmanın çalışanları olan bazı İngilizler de karışmış olabilir" diye konuştu.