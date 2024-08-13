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ABD'li Albay Douglas McGregor'dan alçak itiraf! PKK'yı Türkiye'ye saldırması için hazırlıyoruz

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ABD&#039;li Albay Douglas McGregor&#039;dan alçak itiraf! PKK&#039;yı Türkiye&#039;ye saldırması için hazırlıyoruz

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Terör örgütü PKK/YPG'nin finasnsörlüğünü yapan ve Orta Doğu'da kirli emelleri için kullanan ABD'den itiraf niteliğinde açıklama geldi. ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor, terör örgütü PKKyı Türkiye'ye saldırması için Suriye'de hazırladıklarını vurgulayarak "Türkler bunun farkında" diye konuştu.

Orta Doğu'da İsrail'e destek vererek Gazze'deki soykırıma ortak olan ABD Türkiye üzerindeki kirli planlarını da sürdürmeye devam ediyor. 

ABD'de Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye açık destek verirken, ABD'li Albay Douglas McGregor, bölgedeki kirli planı dile getirdi. McGregor, Türkiye'ye yönelik hedeflerine ilişkin dikkat çeki açıklamalarda bulundu. 

ABD'li Albay Douglas McGregor'dan alçak itiraf! PKK'yı Türkiye'ye saldırması için hazırlıyoruz - 1. Resim

"PKK'YI TÜRKİYE İÇİN HAZIRLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalıştığının altını çizen McGregor, "Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz. Kimleri mi kastediyorum PKK ve diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve rahatsızlar. Bunu geçmişte de yaptık ancak bu sefer iş çok ciddi" diye konuştu. 

Washington Post,

"BÜYÜK SAVAŞA DOĞRU GİDİYORUZ"

ABD'li Albay "İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası, Türk devleti de savaşın eşiğinde olduğunu kamuoyuna açıklamak üzere. Şayet bunu bir istiklal mücadelesi olarak sunarsalar, kamuoyu hiç şüphesiz savaşmak isteyecektir" açıklamasında bulundu. 

Düzenleyen:  - Gündem
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