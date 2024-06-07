Ablasını darp ettiler, kardeşi ağlayarak yardım istedi

Başakşehir'de bir grup genç kız saç saça baş başa kavga etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir çocuk darp edilen ablasını kurtarmak için ağlayarak yardım istedi.

Başakşehir Bayramtepe'de çekilen görüntülerde okul çantalı bir grup genç kız sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

Çıkan kavgada 2 kız, diğer bir kız ile saç saça baş başa saldırdı.

AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Sokak ortasında kavga eden genç kızlar diğer arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde okul çantası bulunan bir çocuğunda ablasını kurtarmak için ağlayarak yardım istediği görüldü.