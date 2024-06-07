Kaçak elektrik kullanan Açma köylülerine 'kapıyı açmayın' anonsu: Önce uyardı sonra ezan okudu

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Açma köyünde, Dicle Elektrik'in kontrol ekibinin aracının önü bir grup tarafından kesildi. Müezzinin, 'kapınızı açmayın' uyarısı yapıp ezan okuduğu ilçede devreye jandarma girdi ancak yolun üzerine oturan bölge sakinlerine engel olamadı. Kontrol ekibi görevini yapamadan bölgeden ayrılırken benzer bir olay Diyarbakır Silvan'da da yaşanmıştı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen olayda, Dicle Elektrik'in kontrol ekibi dün yüzde 85 oranında kaçak elektrik kullandıkları belirlenen Açma köyüne gitti. Abone sayaçlarını kontrol etmek isteyen ekip zor anlar yaşadı.

Jandarmadan çalışma için destek istenmesinin ardından köye hareket eden ekibe ait araçların önü, durumu haber alıp köy girişinde toplanan bir grup tarafından kesildi. Ekip köye sokulmayınca jandarma olaya müdahale etmek istedi.

ÖNCE UYARDI SONRA EZAN OKUDU

Jandarma müdahalesinin ardından köylüler yolun üzerinde oturarak araçların köye girmesine izin vermedi. Bu arada öğlen ezanı için köy camiinin minaresine çıkan müezzin, önce köylüleri kaçak kontrol ekibinin geldiği konusunda uyardı, ardından da "kapınızı açmayın" dedi. Müezzin, bu uyarının ardından öğlen ezanını okumaya başladı. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

DİCLE ELEKTRİK KAÇAK KONTROL EKİBİ ÇALIŞMA YAPAMADI

Jandarmanın tüm çabalarına rağmen köylüler ekiplerin girişine izin vermedi. Yaşanan gerilimin tırmanmaması için Dicle Elektrik kaçak kontrol ekibi, çalışma yapamadan bölgeden ayrıldı.

Yetkililer, burada daha sonra yeniden bir kaçak kontrol çalışması yapılacağını bildirdi.

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AÇMA KÖYÜ'NDEN ÖNCE SİLVAN'DA DA BENZER BİR ŞEY YAŞANMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz yıl da Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Sulubağ Mahallesi'ne kontrol için giden ekipler, benzer bir durumla karşılaşmıştı. Mahalledeki cami hoparlöründen "kapılarınızı açmayın" anonsu yapılması üzerine aboneler tarafından konut kapıları açılmadığı belirtildi. Bu sebeple söz konusu mahallede gerekli kontroller yapılamamış, ekipler, daha sonra jandarma nezaretinde bu mahallelere giderek kaçak kontrolü yapabilmişti.