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Mahkemeden dikkat çeken karar! Çalışan memura yarı zamanlı çalışma hakkı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mahkemeden dikkat çeken karar! Çalışan memura yarı zamanlı çalışma hakkı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aile Bakanlığı'nda çalışan bir memur, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinde bulundu. Kararın reddi sonrası yargıya taşınan olayda mahkeme, ‘doğum yapan memurun çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma talep edebileceğinin’ ilgili maddede yer alan hükümlerde açık olduğunu vurguladı ve kadın memura yarı zamanlı çalışma hakkı verdi. 

Kamu memurlarının dikkatini çeken haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Sağlık- Sen, İstanbul'da görevli üyesinin doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebini yargıya taşımıştı. 

İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görülen davada Sağlık-Sen, kararın 'haksız ve hukuka aykırı olduğu, emsal yargı kararlarının bulunduğu ve davacının çocuğunun bakıma muhtaç olduğu' gerekçeleriyle kararın iptalini istedi.

İLKÖĞRETİM ÇAĞI DETAYI

Davada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ‘doğum sonrası yarım zamanlı çalışma’ başlıklı maddeye atıfta bulunan mahkeme, ‘doğum yapan memurun çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma talep edebileceğinin’ ilgili maddede yer alan hükümlerde açık olduğunu vurguladı.

Mahkemeden dikkat çeken karar! Çalışan memura yarı zamanlı çalışma hakkı - 1. Resim

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI

Kurum kararının ‘açık olarak tanınmış bir hakkın kullanılmasına engel’ olduğunu belirten mahkemede, ayrıca durumdan 'aile düzeninin olumsuz etkileneceği, maddi ve manevi zorluklarla karşılaşacağı ve bu durumun, telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinin ortada olduğu' ifade edildi.

Bu çerçevede mahkeme, Sağlık-Sen’i haklı bularak işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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