'Airbnb' düzenlemesine yazlıkçı çözümü! Yüzbinlerce liralık cezadan '100 günle' kaçıyorlar

Yaz sezonunda günlük kiralama sistemine takılan mülk sahipleri, ek vergi ve 'komşu iznine' tabii olmamak için '100 gün' kuralına başvurmaya başladı. Yazlık sahipleri online kanallar üzerinden sezonluk kiralama ilanı çıkmaya başladı.

'Airbnb' düzenlemesi yaz sezonunun başlamasıyla gündem olmaya başladı. ‘Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesini Amaçlayan Yönetmelik’e göre, konutun yazlık olarak kiraya verilmesine ilişkin izin belgesi almayı; apartman, site maliklerinin onayını da gerektiriyor.

Bu nedenle kiralamada daha çok müstakil konutlar öne çıkıyor. Aynı zamanda ‘100 gün sınırı’ daha çok sezonluk kiralama uygulamasının kullanımını sağlıyor.

100 GÜN KURALI

Milliyet'in haberine göre kiralamayı kurumsal yapanlar, haftalık ve aylık gibi seçenekleri de sunuyor. Ancak ‘sahibinden’ verilen ilanlarda kendi yazlığının kiralamasını yapanlar tek bir mülk için izin belgesi alımıyla uğraşmak istemiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetimleri de sıklaştırdığı bu ortamda online kanallar üzerinden ilan verenler herhangi bir cezaya karşı sezonluk kiralamayı öneriyor. Sezon genel olarak 100 gün üzerinden hesaplanıyor.

KASIMA KADAR BEDELSİZ

Konu sezonluk kiralama olunca; bütçeleri buna göre ayarlamak da zorlaşıyor. Kiralama için genel olarak birkaç hafta ya da bir ay gibi bir süre üzerinden hesaplama yapan tatilciler, sezonluk kiralama karşısında yüksek fiyatla karşılaşmış oluyor.

Örneğin Tekirdağ, Edirne ve Marmaraereğlisi’nde aylık 20-40 bin lira arasında değişen fiyatlar sezonluk olarak 80-100 bin lira arasında sunuluyor. Bu kapsamda aileler daha kalabalık gruplar halinde giderek kirayı paylaşma yöntemini deniyor. Yine bu bölgelerde sezonluk kiralamayı cazip hale getirmek isteyen mülk sahipleri ise fazladan 2 ay kullanım öneriyor. Örneğin hazirandan eylül başına kadar olan kiralama dönemi, kasıma kadar bedel almadan da uzatılıyor.

"KOMŞUNUN İZNİNE MUHTAÇ"

Yeni düzenlemeye göre, konutta turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin bağımsız bölümün bulunduğu binada yer alan konut nitelikli tüm bağımsız bölümlerin kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği isteniyor. Eğer izin başvurusunu konut işletmesi ya da seyahat acentesi yapıyorsa kiraya verenin onayı ile yönetim işletmesinin de onayını gösteren belge talep ediliyor. Aynı binada aynı kiraya veren adına izin belgesi talep edilen konut sayısının beşi geçmesi durumunda ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatı isteniyor.

YÜNBİNLERCE LİRALIK CEZA

İzinsiz kiralama faaliyetine ilk tespitte 100 bin lira ceza ve 15 gün içinde izin belgesi alma süresi veriliyor. 15 günde izin belgesi almadan faaliyete devam edene bu sefer 500 bin lira idari para cezası uygulanıp tekrar 15 gün süre tanınıyor. Bir izin belgesi olandan kiralama yapıp üçüncü kişilere kiralayanlara; mesken olarak kiraladığı konutu yazlık olarak kiralayana; izin belgesi olmayan konutların kiralanmasına aracılık edenlere her bir sözleşme için yüz bin lira ceza uygulanıyor.