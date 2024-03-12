Airbnb uygulaması meyvesini verdi! Günlük ev 3 bine düştü, sitelere huzur geldi

Bakanlığın Airbnb düzenlemesi ile sitelere huzur geldi. Günlük kiralık ev sayısı 2 ayda, 13 bin 472’den 3 bin adede kadar düştü. Güvenlik kontrolüne alınan bu evler vergiye de tabi hâle getirildi. Site sakinleri “Çocuklarımız dışarıda artık daha rahat dolaşıyor” dedi.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu yılbaşında günlük kiralık evler ile ilgili hayata geçirdiği düzenleme meyvesini verdi. 1 Ocak tarihinde internet ilanlarında 13 bin 472 adet olan günlük kiralık ev sayısı 3.094’e kadar düştü. Yasa dışı olaylar ile gündeme gelen bu evler, kontrol altına alındı. Ev sahipleri vergiye tabi hâle getirildi. Düzenleme ile birlikte büyük sitelerdeki şikâyetler ve olaylar azaldı. Emniyete gelen ihbar sayısında düşüş yaşandı. Sistemden çıkan 10 binden fazla ev, aylık kiralamaya döndü. Aylık olarak eşyalı kiralanan ev sayısı da son 2 ayda 52 bine kadar yükseldi.

İstanbul Esenyurt’taki 1.079 konutlu büyük bir sitede günlük kiralık ev sayısı düzenleme öncesinde 224 adetti. Bakanlığın getirdiği şartlarla birlikte aynı sitede günlük kiralık ev sayısı 12’ye kadar düştü.

Site sakinlerinden Mehmet Arcak “En büyük sorunumuz bu evlerdi. Evlere giren çıkan belli değildi. Çoğu zaman asayiş olayları yaşanıyordu. Kendi evimizde güvende hissetmiyorduk. Bu evlere gelen kişiler sitelerin sosyal tesislerinde de faydalanıyordu. Düzenleme ile birlikte sitemize huzur geldi. Çocuklarımız artık sitede daha rahat dolaşabiliyor” dedi. Aynı sitenin güvenlik görevlisi Esat Güngörmüş ise “Yasal bir düzenleme olmadığı için eve gelenleri ‘misafir’ statüsünde almak zorunda kalıyorduk. Çoğu zaman büyük olaylar yaşanıyordu. 2022 yılında bir silahlı çatışma yaşanmıştı. Şimdi siteye giren herkesten kimlik alıyoruz” dedi.

EŞYALI EV İLANI ARTTI

Emlakçı Murat Gözüpek, günlük kiralık evlerin aylığa döndüğünü belirterek “Yasa 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. İlk 2 hafta pek umursanmadı. Ancak denetimler arttıkça bu evlere bir bir kilit vuruldu. Hâl böyle olunca ev sahipleri evlerini aylık kiraya vermeye başladı. Bu evlerin çoğu eşyalı olarak kiralanıyor. Elimizdeki evlerin büyük kısmı eşyalı, hepsi de günlük kiralıktan dönen evler. Ancak fiyatlar normal evlerin biraz üzerinde. Bu nedenle pek rağbet görmüyor” dedi.

BELLİ KRİTERLER GETİRİLDİ

1 Ocak’ta yürürlüğe giren düzenleme ile evini kiralayacak olanlardan ‘turizm belgesi’ isteniyor. Bu belgeyi tapu sahibi e-Devlet üzerinden şahsen yapmak zorunda. Ayrıca binada oturanlardan imza toplanıyor. Büyük çoğunluğun kararına göre evler kiralanabiliyor. Ayrıca ev girişlerine ‘turizm amaçlı konut’ tabelası yazılmak zorunda. Kiralanan konutlarda otellerdeki gibi belli şartlar aranıyor. Tuvalet-banyo, yastık yorgan, havlu vs. gibi… Ayrıca bir evde en fazla 12 kişi kalabiliyor.