Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yürekleri ağza getiren anlar kamerada! 230 metrelik televizyon kulesinin tepesine çıktı

Yürekleri ağza getiren anlar kamerada! 230 metrelik televizyon kulesinin tepesine çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Büyükçekmece’de Mustafa Kurt isimli genç  atıl durumdaki 230 metre yükseklikte olan televizyon kulesinin en tepesindeki antene çıktı. Genç o anları kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyükçekmece’de yapıldığı günden bu yana atıl durumda bulunan televizyon kulesi, daha önce icra haberiyle gündeme gelmişti. Televizyon kulesine bir arkadaşıyla giren Mustafa Kurt isimli genç en tepede bulunan antenin ucuna kadar tırmandı.

230 metreye hiçbir koruma önlemi olmadan çıkan gençler o anları videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Sosyete kasabı' Nusret vergi rekortmeni olduGoogle, müstehcen içerikli uygulamaları yasaklamak istiyor! Yeni kılavuz yayınlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gündem Filistin! Hakan Fidan: Netanyahu ateşle oynamaya devam ediyor - Gündem"Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor"Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - GündemBir mahalle karantina altına alındı5 çocuk babası belediye işçisi feci kazada canından oldu - Gündem5 çocuk babasıydı, feci kazada canından oldu4 gündür kayıp olan Sedef Güler bulundu! Büyükçekmece denizinden çıkarılan ceset meğerse... - GündemHalıya sarılmış ve ayakları bağlanmış halde...Adana'da eski koca dehşeti! İşe giden kadını öldürüp intihar etti - GündemEski karısını öldürüp intihar ettiVapurda dengesini kaybedip denize düştü! Kurtarılma anı kameraya yansıdı - GündemDenizde ölümle burun buruna! Vapurda seyir halindeyken...
Sonraki Haber Yükleniyor...