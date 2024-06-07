Yürekleri ağza getiren anlar kamerada! 230 metrelik televizyon kulesinin tepesine çıktı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Haziran 2024 09:42 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 09:53 - Güncelleme:

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Büyükçekmece’de Mustafa Kurt isimli genç atıl durumdaki 230 metre yükseklikte olan televizyon kulesinin en tepesindeki antene çıktı. Genç o anları kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.