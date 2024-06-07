Yürekleri ağza getiren anlar kamerada! 230 metrelik televizyon kulesinin tepesine çıktı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Büyükçekmece’de Mustafa Kurt isimli genç atıl durumdaki 230 metre yükseklikte olan televizyon kulesinin en tepesindeki antene çıktı. Genç o anları kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyükçekmece’de yapıldığı günden bu yana atıl durumda bulunan televizyon kulesi, daha önce icra haberiyle gündeme gelmişti. Televizyon kulesine bir arkadaşıyla giren Mustafa Kurt isimli genç en tepede bulunan antenin ucuna kadar tırmandı.
230 metreye hiçbir koruma önlemi olmadan çıkan gençler o anları videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.