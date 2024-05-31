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Acı olay! Devrilen ağacın altında kalarak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Acı olay! Devrilen ağacın altında kalarak can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük’ün Eflani ilçesinde meydana gelen iş kazasında orman işçisi 21 yaşındaki Afgan uyruklu Abdulrezzak Rahimi, hayatını kaybetti. Rahimi'nin, kesim sahasında üzerine ağaç devrildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde orman kesim alanında çalışan Afganistan uyruklu Abdulrezzak Rahimi, iş kazasında yaralandı. 

MÜDAHALELER YAPILDI AMA…

Yaralı olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen ve tedavi altına alınan Rahimi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Rahimi’nin yapılan otopsisinde vücudundaki kemiklerinde kırık ve iç kanama olduğu tespit edilmesi üzerine, olay günü yanında bulunan Afganistan uyruklu Ahmad Gül, arkadaşlarının yüksekten düşmediğini, kesim sahasında üzerine ağaç devrildiğini belirtti. 

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası Yaşar Cancan (36) ve Afganistan uyruklu Kayyum Türkmen (25) gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından Yaşar Cancan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kayyum Türkmen’in herhangi bir ilde kaydının olmadığı, Temmuz ayında Karabük İl Göç Müdürlüğüne kimlik işlemleri için randevusunun olduğu tespit edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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