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Zabıta memurunu ölüm halı saha maçından sonra yakaladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Zabıta memurunu ölüm halı saha maçından sonra yakaladı
Zabıta Memuru, Cenaze, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Körfez Belediyesi’nde Zabıta Memuru olarak görev yapan Rıdvan Karadağ, halı saha maçının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası 48 yaşındaki Rıdvan Karadağ halı saha maçının ardından fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan zabıta memuru Karadağ, hastaneye kaldırıldı. 

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Rıdvan Karadağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Karadağ’ın cenazesi, öğlen namazına müteakip Körfez Fatih Mahallesi Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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