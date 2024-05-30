Bayrampaşa'da polis memurunun sır ölümü!

Bayrampaşa'da mesai arkadaşlarının haber alamadığı polis memuru evinde ölü bulundu. Kapı çilingir yardımıyla açılırken polis memurunun önceki gün saçına PRP işlemi yaptırıp akşam halı saha maçına gittiği öğrenildi.

Bayrampaşa'nın Orta Mahalle Göksu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre evinde tek yaşadığı öğrenilen 28 yaşındaki B.K.'ya mesai arkadaşları ulaşamadı.

Bunun üzerine adrese gelen polis B.K.'nın arkadaşları, kapıyı açtırmak için çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla açılan daireye giren polis ekipleri, arkadaşlarının hayatını kaybettiğini öğrendi.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE BU DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Olay yerine genç polis memurunun meslektaşları ve sevenleri akın etti. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrası polis memuru B.K.’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Savcı olayın yaşandığı dairede incelemelerde bulundu.

İlgili Haberler Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu, katilinin kimliği kan dondurdu

Öte yandan evinde ölü bulunan Polis Memuru B.K.'nın önceki gün saç işlemi yaptırıp akşamda halı saha maçına gittiği öğrenildi. Polis memurunun kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılacak olan inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.