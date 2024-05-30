Suç makinasının takıntısı Başak'ı canından etti! Dehşetin detayları ortaya çıktı

Beyoğlu'nda Başak Tekin isimli kadın, eski sevgilisi Özgür Kemal Akdemir tarafından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının, Akdemir'den 5 yıl önce uyuşturucu kullandığı için ayrıldığı ortaya çıktı. Tekin'in 5 yıl önce ayrıldığı şüphelinin kadını takıntı hale getirdiği ve nişanlandığını öğrenince Erzincan'dan İstanbul'a otobüsle gelerek korkunç olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Beyoğlu, Hasköy'de sabah saatlerinde silah sesi yükseldi. 31 yaşındaki Özgür Kemal Akdemir, tartıştığı Başak Tekin'i sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. İntihara kalkışan adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Dehşetin yeni detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Akdemir ile Tekin’in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları,ancak Tekin’in Akdemir’i uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenildi.

KADINI TAKINTI HALİNE GETİRMİŞ

Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin’i, Akdemir’in takıntı haline getirdiği ortaya çıktı. Bu süreçte Başak Tekin’in nişanlandığını duyan Akdemir’in, dün akşam Erzincan’dan otobüse binip sabah İstanbul’a geldiği öğrenildi.

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NİŞANLANDIĞINI ÖĞRENİNCE...

Olay yerine yakın yerde ailesiyle yaşayan Başak Tekin’in adresine giden Akdemir’in işe giden genç kızın silahla önünü kestiği ortaya çıktı. Ardından zorla kızı yürüten şahsın sokak ortasında çıkan kavgada onu başından vurduğu ve kendi başına da bir el sıktığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan Özgür Kemal Akdemir’in “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Ağır yaralı şahsın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Genç kızın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan Akdemir'in elindeki silahla, genç kızı ara sokağa doğru sürüklendiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.