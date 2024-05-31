Evinde kanlar içinde bulundu, ölüm nedeni ortaya çıktı

Burdur’un Yeşilova ilçesi Sazak köyünde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Huriye Aksakal, oğlu tarafından evinde kanlar içinde ölü bulundu. Aksakal'ın ölüm nedeni ise sonradan ortaya çıktı.

Korkunç olay saat 12.30 sıralarında Burdur’un Yeşilova ilçesi Sazak köyünde meydana geldi.

OĞLU KANLAR İÇİNDE BULDU

Edinilen bilgilere göre, hafta sonunu yanında geçirmek için Burdur merkezden köye gelen oğlu annesi Huriye Aksakal’ı (75) evde yerde yatar vaziyette kanlar içinde buldu.

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Huriye Aksakal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmalar sonrasında Huriye Aksakal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yapılan incelemeler sonrasında Huriye Aksakal’ın banyoya girerken ayağı kayıp düştüğü, düşerken bacağını kapı eşiğine çarparak yaralandığı, kan sulandırıcı kullandığı için de kanının durmamasından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.