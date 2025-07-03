Acı olay! Ölüm Yunis Demirkurt’u direksiyon başında yakaladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi esnaflarından olan Yunis Demirkurt, direksiyon başında fenalaştı. Demirkurt’un kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, talihsiz adamın 3 yıl önce oğlunu kaybettiği ortaya çıktı.

Bartın ilinden Çaycuma'ya dönüş yolculuğu yapan Yunis Demirkurt idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucunda aracını Nebioğlu beldesi sınırlarında durdurarak araçtan indi.

Araçtan inen Demirkurt, burada yol kenarında çevredeki sürücüler tarafından ölü olarak bulundu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine daha sonra 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk yaptıkları müdahale sonrasında Yunis Demirkurt'un kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sonrasında ise olay yerinde gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Yunis Demirkurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OĞLU 3 YIL ÖNCE VEFAT ETMİŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Yunis Demirkurt'un oğlu Haşim Demirkurt'un ise 3 yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği öğrenildi. Demirkurt ailesinin Çaycuma ilçe merkezinde kasaplık yaptığı da ifade edildi.