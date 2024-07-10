Acılı aile göz yaşları ile anlattı! Son sözü 'anne hakkını helal et' oldu

15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci'nin ailesi evlatlarının son anlarını anlattı. Acılı anne Güldalı Biçinci, o gece oğlunun ‘Anne hakkını helal et’ diyerek evden çıktığını söyleyerek, "Allah vatanımızı, milletimizi başımızdan eksik etmesin. Yine olsa yine gideriz” dedi.

Ankara'da 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’ndeki darbeci askerlere direnmek maksadıyla Kahramankazanlı vatandaşlar meydanlara indi. Saatlerce darbecilere karşı direnen Lokman Biçinci, sabaha karşı bir kurşunla şehit oldu. Acı haber ailesine tez ulaştı.

"NE SAVAŞI ANNE, TÜRKİYE ELDEN GİDİYOR"

O gece yaşadıklarını anlatan şehit Lokman Biçinci’nin annesi Güldalı Biçinci, “‘Anne ben gidiyorum, silahımı ver’ dedi. ‘Oğlum ne silahı savaşa mı gidiyorsun?’ dedim. ‘Ne savaşı anne, Türkiye elden gidiyor, vatan elden gidiyor’ dedi. Sonrasında küçük bir bıçağı vardı, onu alıp çıktı gitti.

"SON KEZ DÖNDÜ VE BANA BAKARAK, 'HAKKINI HELAL ET' DEDİ"

Peşinden çıktım seslendim. ‘Nereye gidiyorsun oğlum’ dedim. ‘Anne sen çayı demle ben döneceğim’ dedi. Arkasından merdivenlere baktım. Döndü bana baktı ve ‘Anne hakkını helal et’ dedi. Sabah 04.00’te hastaneden haber geldi, 'Hastanız var gelin' dediler. Sabah 07.00’de tekrar aradılar eşimi, 'Hastanız var, hastaneye gelin' dediler. Hastaneye gittiğimde bir kalabalık vardı. Polisler beni tuttu. Beni tuttuklarında ben şaşırdım zaten. 'Hayırdır ne oluyor?' dedim. O arada açtılar yüzünü, bir baktım Lokman, ‘Yavrum kim dövdü seni’ dedim” ifadelerini kullandı.

"YİNE OLSA YİNE GİDERİZ"

Acılarını unutmadıklarını ve unutamayacaklarını söyleyen anne Biçinci, “Aklıma geldikçe üzülüyorum, hastalanıyorum yavrum gelmiyor diye. Vatan için, milletimiz için her zaman bizler de hazırız. Allah vatanımızı, milletimizi başımızdan eksik etmesin. Yine olsa bugün yine biz de gideriz” dedi.

"BAYRAĞINA ÇOK DÜŞKÜN BİR ÇOCUKTU"

Şehidin babası Recep Biçinci ise o gece oğlunun darbecilere karşı direnmek için evden apar topar çıktığını belirterek, “Annesinin elini öptü, benim elimi öptü. ‘Baba biraz sonra gelirim’ dedi. Gidiş o gidiş, ondan sonra da hiç görmedik. Cenazesini gördük. Vatanına, bayrağına çok düşkün bir çocuktu. Askerlik görevini yapıp geldikten sonra iki ay yanımızda kaldı, sonra da zaten şehit oldu” dedi.