Acun Ilıcalı ilk kez borçlanma piyasasında! TV8 talep toplamaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu eğlence kanalı TV8, ilk kez borçlanma piyasasına çıkıyor. Eğlence kanalı 125 milyon lira nominal tutarlı 98 vadeli bonoda talep toplayacak. Şirketin geliri 2023 itibarıyla 3,9 milyar lira olurken net borcu ise 523 milyon lira olarak aktarıldı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8, ilk kez 26-27 Haziran tarihleri arasında 125 milyon TL tutarlı 98 günlük vadeli bono ihracı için yatırımcılardan talep toplayacak.

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Bloomberg HT'nin haberine göre, bu bonoların yıllık basit faiz oranı yüzde 58 olarak belirlenirken, bileşik faiz ise yüzde 71,44 seviyesinde olacak.

TV8' İN KARI VE BORCU

Yatırımcı sunumunda Acunmedya'nın 2023 yılında 350 milyon dolarlık konsolide gelir yazdığı, çalışan sayısının 2 bin 100 olduğu ifade edildi. Sunumda TV8'in 2023 gelirinin ise 3,9 milyar TL olduğu açıklandı. Şirketin çalışan sayısının da 200 olduğu belirtildi.

Sunumda şirketin brüt kârının 2023 yılında 1,5 milyar TL olduğu, brüt kâr marjının da yüzde 37 olduğu bildirildi. Sunuma göre FAVÖK ise aynı dönemde 1,05 milyar TL olarak kaydedildi. Bu dönemde FAVÖK marjı yüzde 27 oldu.

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