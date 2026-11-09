Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin son verileri paylaştı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Gürlek "31,5 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir" dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, milletvekilleriyle tokalaştıktan sonra bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna geçti.

Bakan Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin rakamları da açıklayan Gürlek, 2027 yılı bütçe teklifinde Bakanlığa tahsisi öngörülen ödenek miktarının 524 milyar 692 milyon 545 bin lira olduğunu bildirdi. Bakan Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin son verileri de paylaştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: 31.5 milyar TL iade edildi

Gürlek'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Son dönemlerde ülke ekonomimizi ve vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadelede son derece kararlıyız. Adalet Bakanlığı olarak sorumluluklarımız çerçevesinde süreci yakından takip ediyor, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışıyoruz.

- Vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu tasarruflarını korumayı, sermaye piyasalarına duyulan güvenin temel şartlarından biri olarak görüyoruz. Ekonomimizin can damarlarından olan para piyasalarındaki güven ortamını korumak ve hukuka aykırı kazançların önüne geçmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz.

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"KİMSENİN MAKAMI HUKUKUN ÜSTÜNDE BİR KONUM SAĞLAYAMAZ"

- Fon soruşturmaları kapsamında, Cumhuriyet başsavcılıklarımıza intikal eden ihbar ve şikayetler ile ilgili kurumların bildirimleri doğrultusunda para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirleri somut deliller üzerinden incelenmektedir. Soruşturma derinleştikçe piyasa aktörleriyle sınırlı kalmayan, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantılar da araştırılmaktadır.

- Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kâr kalmayacaktır.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: 31.5 milyar TL iade edildi

- 9 Kasım 2026 tarihi itibarıyla, soruşturma kapsamında 464 şüpheli bulunmaktadır. 120 kişi tutuklu olup 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır. Firari 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Ayrıca 386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir, banka hesaplarına bloke uygulanmıştı.

- Yine aynı tarih itibarıyla; yaklaşık 31.5 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir. Ancak açıkça ifade etmek isterim: Gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. İadelerin kaynağı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılması incelenirken ilgili kişi ve işlemler hakkındaki soruşturmalar da kendi hukuki seyri içinde yürütülmektedir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: 31.5 milyar TL iade edildi

TMSF'DEN İADEYE DAVET AÇIKLAMASI

Diğer taraftan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tasfiye edilen yatırım fonlarıyla ilgili sürece dair yeni bir duyuru yaptı.

Duyuruda gönüllü iade davetlerinin sürdüğü ifade edildi:

- Tasfiye edilen yatırım fonlarıyla ilgili süreç, baştan beri kişilere göre değil, elde edilen fahiş kazanca göre belirlenen açık ve herkese eşit uygulanan kriterler ile yürütülmektedir.

- Bu kapsamda öncelikli olarak, tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzerinde fahiş kazanç elde eden tüm yatırımcılar hakkında inceleme başlatılmış ve bu kişilere gönüllü iade daveti yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

Sürecin yalnızca fonlarla sınırlı tutulmadığı vurgulanan duyuruda, fonlardaki paranın önemli bölümünün belirli hisselere yönlendirildiği ve asıl kazancın bir kısmının bu hisseler üzerinden elde edildiği belirtildi.

"PARANIN AKTIĞI HER NOKTA FAHİŞ KAZANÇ KAPSAMINDA"

Bu nedenle aynı kriterlerin fonların yoğun yatırım yaptığı hisselere de uygulandığının altı çizilen duyuruda "Böylece fonların parasının aktığı her noktada oluşan fahiş kazanç kapsama alınmıştır. Fonlardan ve fonlarla bağlantılı şekilde hisselerden elde edilen fahiş kazançların tespiti ve gönüllü iadesine yönelik işlem, kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin nihai bir hüküm ifade etmemektedir" denildi.

Açıklamada şimdiye kadar 31,6 milyar lira gönüllü iade işlemi yapıldığı ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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