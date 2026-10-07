Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. Toplantısı’nda, adalet alanındaki işbirliğinin daha ileri taşınacağını söyledi. Gürlek, güvenli veri paylaşımı ve e-yargı uygulamalarında ortak tecrübe aktarımıyla “TDT E-Adalet Sistemi” hedefinin somutlaştırılmasını istediklerini belirtirken, toplantı sonunda adli tıp, adli yardımlaşma, noterlik, dijital adalet ve mesleki eğitimi kapsayan ortak bildiri imzalandı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, "Türkiye olarak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı, Adalet Bakanı Gürlek'in moderatörlüğünde İstanbul'da yapıldı.

Çırağan Sarayı'nda 6-7 Ekim'de yapılan toplantıya, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov, Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Botagoz Shaimardanovna Zhakselekova, Kırgızistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Almaz Ayılçiev ve Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov katıldı.

Adalet Bakanı Gürlek’ten Türk dünyasına “e-Adalet” mesajı: Ortak sistem hedefi masada

ADALET ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Bakan Gürlek, toplantının sonrasında yaptığı konuşmada, Astana ve Bakü'de belirlenen hedefler doğrultusunda adalet alanındaki işbirliğinin güçlenerek somut adımlara dönüştüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

İstanbul'da imzalanacak ortak bildirinin sadece bir temenni metni olmadığına dikkat çeken Gürlek, bunun adalet sistemlerini geleceğe taşıyacak stratejik bir yol haritası niteliğinde olduğunu belirtti.

Gürlek, bildiride yer alan hususların somut işbirliği mekanizmalarına ve kalıcı sonuçlara dönüşmesinin ortak hedef olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Gürlek’ten Türk dünyasına “e-Adalet” mesajı: Ortak sistem hedefi masada

YENİ İŞBİRLİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakü'de 3 Nisan 2026'da imzalanan Türk Adli Tıp Ağına İlişkin Mutabakat Zaptı'nı memnuniyetle karşıladığını söyleyen Gürlek, bu mekanizmanın ülkelerin adli tıp kurumları arasında yeni işbirliklerine imkan sağlayacağına inandığını belirtti.

Gürlek, üzerinde çalışılan "Hukuki Konularda Çok Taraflı Adli Yardımlaşma Antlaşması"nın hayata geçirilmesiyle ülkeler arasındaki adli yardımlaşmanın daha hızlı, etkin ve öngörülebilir hale geleceğini söyleyerek, uzmanların yürüttüğü çalışmaların kısa zamanda tamamlanarak anlaşmanın imza aşamasına getirilmesini arzu ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Gürlek’ten Türk dünyasına “e-Adalet” mesajı: Ortak sistem hedefi masada

NOTERLER BİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Ankara'da 5 Ekim 2023'te imzalanan Türk Dünyası Noterler Birliği Mutabakat Zaptı kapsamında ortaya konulan ortak iradenin de somut faaliyetlerle ileri taşınmasının önemine dikkat çeken Gürlek, "Noterlik kurumlarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve Birliğin daha etkin bir yapıya kavuşturulması yönünde atılacak adımların, hukuk alanındaki işbirliğimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Gürlek, toplantıda dijital dönüşüm ve e-Adalet konusunun da önemli çalışma alanlarından biri olduğuna işaret etti.

Adalet hizmetlerinin geleceğinin teknolojik gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini kaydeden Gürlek, ülkelerin tecrübelerinin bir araya getirilerek "TDT E-Adalet Sistemi" hedefinin somutlaştırılmasının önem taşıdığını belirtti.

Adalet Bakanı Gürlek’ten Türk dünyasına “e-Adalet” mesajı: Ortak sistem hedefi masada

"TECRÜBELERİMİZİ KARDEŞ ÜLKELERLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Güvenli veri paylaşımı, e-yargı uygulamalarındaki iyi örneklerin karşılıklı aktarılması ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi hususunda önemli fırsatlar olduğunu söyleyen Gürlek, "Türkiye olarak bu alandaki tecrübelerimizi kardeş ülkelerimizle paylaşmaya hazırız." dedi.

Gürlek, yargı üyeleri ve adalet personelinin mesleki kapasitesinin geliştirilmesinin de öncelikli alanlardan biri olduğunu ifade etti.

Ortak eğitim programları, çalışma ziyaretleri, uzman değişimleri ve tematik toplantılarla ülkelerin birbirlerinin tecrübelerinden daha fazla yararlanabileceğini kaydeden Gürlek, kurumlar arasındaki işbirliğini kalıcı kılacak en önemli unsurlardan birinin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Gürlek’ten Türk dünyasına “e-Adalet” mesajı: Ortak sistem hedefi masada

"KARDEŞLİK RUHU ADALET ALANINA DA YANSITILMALI"

Ortak tarih ve kültürün Türk devletlerini bir araya getiren güçlü unsurlar arasında olduğunu bildiren Gürlek, bu kardeşlik ve dayanışma ruhunun hukuk ve adalet alanındaki çalışmalara da yansıtılması gerektiğini söyledi.

Gürlek, "Türkiye olarak, TDT çatısı altında adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak ve ortaya koyduğumuz ortak iradeyi somut sonuçlara dönüştürmek için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz istişarelerin, bu ortak hedef doğrultusunda önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu vesileyle değerli katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Toplantıda görüşülen konular ve üzerinde mutabakata varılan hususları içeren ortak bildiri imzalandı.

Bildiride, Türk devletleri arasındaki adli işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak hedef ve çalışmaların yanı sıra adli tıp, adli yardımlaşma, noterlik, dijital adalet ve mesleki eğitim alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik hususlar yer aldı.

Toplantıda ayrıca, TDT Adalet Bakanları 4. Toplantısı'nın 2027 yılında Kırgızistan'da gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Programın sonunda Bakan Gürlek, toplantının ve Türk dünyası arasındaki kardeşliğin hatırası olarak katılımcı bakanlara birer hediye takdim etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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