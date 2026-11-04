Yasa dışı bahise 81 ilde 901 operasyon: 5 bin 949 tutuklama

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelede 9 aylık bilançoyu açıkladı. Şubat-4 Kasım 2026 tarihleri arasında 81 ilde düzenlenen 901 operasyonda 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 5 bin 949 kişi tutuklandı. Bakan Gürlek, yasa dışı bahis ağlarına yönelik mali incelemelerde 2,63 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildiğini duyurdu.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yeni verileri paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Şubat-4 Kasım 2026 döneminde 81 ilde düzenlenen 901 operasyonda binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin yalnızca adli değil, mali boyutuyla da mücadele kapsamında olduğunu vurgulayan Gürlek, suç ağlarının finansal kaynaklarının takip edildiğini bildirdi.

81 İLDE 901 OPERASYON: 5 BİN 949 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Gürlek'in paylaştığı verilere göre, 9 aylık dönemde Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığının koordinasyonunda; Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet, jandarma ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle çok sayıda soruşturma yürütüldü.

Soruşturmalar kapsamında:

901 operasyon gerçekleştirildi.

15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

5 bin 949 şüpheli tutuklandı.

3 bin 570 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bakan Gürlek, operasyonların yasa dışı bahis organizasyonlarının yanı sıra bu yapılanmaların finansal bağlantılarını ortaya çıkarmayı da hedeflediğini belirtti.

2,63 TRİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Yasa dışı bahis soruşturmalarının mali boyutuna ilişkin verileri de paylaşan Gürlek, suç yapılanmalarına yönelik incelemelerde yüksek tutarlı para hareketlerinin belirlendiğini açıkladı.

Buna göre mali incelemelerde 2,63 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avro tutarında işlem hacmi tespit edildi.

"SUÇ AĞLARININ BÜTÜN BAĞLANTILARINI ARAŞTIRIYORUZ"

Yasa dışı bahsin toplum üzerindeki etkilerine değinen Bakan Gürlek, söz konusu faaliyetlerin aileleri mağdur ettiğini ve suç örgütlerinin finansmanına katkı sağladığını belirtti.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı bahis, yalnızca hukuka aykırı bir faaliyet değil; toplumun huzurunu bozan, aileleri mağdur eden ve suç örgütlerinin faaliyetlerini besleyen ciddi bir tehdittir."

Mücadelenin yalnızca operasyonlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Gürlek, yasa dışı gelirlerin ve suç yapılanmalarının bağlantılarının da araştırıldığını ifade etti.

BAKAN GÜRLEK'TEN YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKELERİNE MESAJ

Adalet Bakanı Gürlek, yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı mücadelenin süreceğini belirterek suç örgütlerine yönelik mesaj verdi.

Gürlek, "Hiçbir suç yapılanması, faaliyetlerini ve suçtan elde ettiği kazancın izini gizlemeyecek ve adaletten kaçamayacaktır!" dedi.

Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet, jandarma ve MASAK'ın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Gürlek, operasyonlarda görev alan kamu personeline teşekkür etti.

Bakan Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden, yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyecek, suçun da suçlunun da peşini bırakmayacağız!"

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