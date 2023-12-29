Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa mesajı: Darbeciler tarafından yazılmış anayasadan kurtulmamız lazım

29 Aralık 2023 16:28 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 16:47

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Adliye Sarayı'nın temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Tunç, PKK'nın kalleş saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, terörle mücadelede kararlılıklarından taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Bakan Tunç, "Onların kanlarını yerde bırakmamak için kahraman arkadaşları mücadeleye devam ediyorlar. Terörle mücadele kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Hem terörün siyasi uzantılarıyla hem de içte ve dışta onları tutan, küresel maşalarıyla da mücadele etme kararlılığımızdan zerre kadar taviz vermeyeceğiz" dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik sivil katliamına ve savaş suçu işlemesine devam ettiğine değinen Tunç, "Uluslararası kuruluşlar etkisiz kalmaya devam ediyor. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Dünyada haksızlıklara ses çıkarmaya, dünyada adaleti savunmaya hep devam edeceğiz” diye konuştu.

"DARBE ANAYASASININ VESAYETÇİ RUHU ORTADAN KALKMALI"

Anayasada sessiz devrimlere imza atıldığını kaydeden Bakan Tunç, yeni bir anayasanın gerekliliğini şöyle özetledi:

“Reform sayılabilecek anayasa değişikliklerini hayata geçirdik. Tabii darbe anayasasının vesayetçi ruhunu tamamen ortadan kaldırmanın tümden bir değişiklik yapılmadığı müddetçe mümkün olmayacağı da açık. Ama anayasamızda reform sayılan sessiz devrim sayılan önemli değişikliklere de imza attık. Anayasamızda sıkıyönetim maddesi vardı, sıkıyönetim maddesini kaldırdık. ‘Darbeciler yargılanamaz’ diye bir madde vardı; bunu kaldırdık ve darbecilerin yargılanmasını sağladık. Tüm bu değişikliklerla özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile de demokrasimizi, cumhuriyetimizi güçlendirdik. Süreç içerisinde çok sayıda değişikliğin anayasamızda gerçekleşmiş olması, anayasanın maddeleri arasındaki yeknesaklığı da bozdu. Tabii bu yeknesaklığın bozulması birtakım sorunlara da yol açıyor. Yargı kurumlarımız arasında özellikle yorum farklarının farklı sorunlara yol açmasını da hep beraber günümüzde yaşıyoruz. O nedenle bu sorunları aşabilmemiz, özellikle darbeciler tarafından yazılmış olan bir anayasadan kurtulup, kuşatıcı, demokratik, sivil temel hak ve özgürlükleri öne alan, devletin görevlerini belirleyen, insan onurunu koruyan yeni bir anayasaya kavuşmamız lazım. İnşallah 28. dönem parlamentosu bu uzlaşmayı sağlar. Demokratik bir anayasayla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atmak Türkiye'ye yakışır ve inşallah milletimize olan borcumuzu da yerine getirmiş oluruz.”

"HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVINDAN ÖNCE ÖN SINAV ŞARTI"

Hakim ve savcı adaylığının kaldırıldığını hatırlatan Bakan Tunç, “Hakim ve savcılarımızın, avukat meslektaşlarımızın özellikle güçlendirilmesi, onların tarafsız ve bağımsız yargı ilkesine uygun şekilde görevlerini yapabilmesi, daha donanımlı hale getirilmesi ile ilgili olarak da başlattığımız çalışmalar var. Bunlardan birisi de hukuk fakültelerindeki eğitimin daha da kaliteli hale getirilmesi ve bunu YÖK’le işbirliği içerisinde gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Hukuk fakültesini bitiren genç kardeşlerimizin hakim, savcı, avukat olmak isteyen bu genç kardeşlerimizin öncelikle fakülte bittikten sonra bir ön elemeye tabi tutulmasını istiyoruz. Bu anlamda meclisimizde yasası gerçekleşti, yürürlüğe de 2024 yılından itibaren giriyor. Artık avukatlık stajına başlayabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmak gerekecek. Hakimlik, savcılık sınavına girebilmek için de yine bu sınavı kazanmak gerekecek. Artık bundan sonra hakim savcı adaylığı yok; onu da kaldırıyoruz. 2 yıl süren hakim, savcı adaylığı yerine 3 yıl süren hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik. 3 yıl boyunca hakim ve savcı yardımcılarımız, 1 yıl Adalet Akademisi'nde eğitim görecekler. O akademide ara sınavları geçecekler ve 2 yıl boyunca da tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında çalışacaklar. Kürsüye çıkmadan önce gerek ilk derece, gerek istinat, gerek Yargıtay, tüm aşamaları tanımış, görmüş, teorisi ile uygulamasıyla daha donanımlı bir şekilde daha hazırlıklı bir şekilde kürsüye çıkarak, adaletin hizmetinde olacaklar inşallah” ifadelerini kullandı.

Tören, konuşmaların ardından Bakan Tunç’a verilen hediyeler ile devam etti. Duaların ardından Bakan Tunç ve beraberindekilerin butona basmasıyla temel atma töreni sona erdi. Törene Bakan Tunç’un yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen, Vehbi Koç, Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Şeref Özsöğüt, ilçe belediye başkanları, adliye personeli ve vatandaşlar katıldı.