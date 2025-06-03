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Adana'da 44,5 milyon TL'lik operasyon! 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Sarıçam ve Yüreğir ilçesinde piyasa değeri 44 milyon 512 bin TL olduğu öğrenilen 11 milyon 687 bin 500 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçilirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigaraya yönelik 2 ilçede operasyon yaptı.

11 MİLYON 687 BİN 500 ADET GÜMRİK KAÇAĞI SİGARA

Sarıçam ve Yüreğir'de 11 milyon 687 bin 500 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana'da 44,5 milyon TL'lik operasyon! 2 kişi tutuklandı - 1. Resim

PİYASA DEĞERİ 44 MİLYON 512 BİN TL

Depo ve kamyonette ele geçirilen sigaraların 44 milyon 512 bin TL piyasa değerinde olduğu öğrenildi.

Adana'da 44,5 milyon TL'lik operasyon! 2 kişi tutuklandı - 2. Resim

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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