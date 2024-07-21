Adana'da alarm verildi, karantina başladı! Giriş ve çıkışları yasak...

Adana'da şarbon alarmı! Köydeki tüm hayvanlar karantinaya alındı, giriş ve çıkışları yakalandı. Çok sayıda ekip aşılama çalışması başlattı.

Olay Feke ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde yaşandı. 17 Temmuz'da bir büyükbaş hayvanın ani ölümü sonra hayvandan numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan çalışmada hayvanda şarbon hastalığı olduğu tespit edildi.

KÖYE HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Bunun üzerine Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm hayvanları karantina altına alarak aşılama çalışması başlattı. Köye hayvan giriş çıkışları da yasaklandı.

11 BİN DOZ AŞILAMA YAPILDI

Feke İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından ilk etapta hayvanlara 11 bin doz aşılama yapıldığı öğrenildi.