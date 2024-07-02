Adana'da dehşet! Ekipler ihbara gitti, eski eşlerin cesetleriyle karşılaştı

Adana'da Ramazan Yener boşandığı eşi İklim Altınsoy'u vurarak öldürdü. Yener cinayetin ardından intihar etti. Katil zanlısının cinayet öncesi "İnsanın kaderleriyle oynayıp sonra o insana cani ve cahil diyebilmenize şaşıyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

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Olay, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay, Saimbeyli ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Yener (30), gece 2 yıl önce boşandığı İklim Altınsoy'un (29) evine gitti.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Burada yaşanan tartışmanın ardından Altınsoy'u av tüfeğiyle vuran Yener, daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altınsoy ve Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İki cenaze de otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İKİ ÇOCUK YETİM KALDI

Yener ve Altınsoy'un iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

Yener'in cinayet öncesi sosyal medyadan, "İnsanın kaderleriyle oynayıp sonra o insana cani ve cahil diyebilmenize şaşıyorum. Çünkü kimse birilerini kötüleyecek kadar dürüst değil" şeklinde mesaj yayınladığı ortaya çıktı.