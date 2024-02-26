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    • Haberler > Gündem > Ev küle döndü; anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

    Ev küle döndü; anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yangın, Adana, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Balkondan atlayarak canını kurtaran baba ise sinir krizi geçirdi.

    Pekmezci Mahallesi'nde sabaha karşı 04.00 sularında Mustafa Parlak'a ait iki katlı evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı.

    BABA BALKONDAN ATLADI

    Yangını fark eden baba Mustafa Parlak, yangına müdahale ederek ailesini kurtarmaya çalıştı. Alevlerin büyümesi ile evin ikinci katında ailesini kurtaramayan baba Mustafa Parlak balkondan atladı.

    Adana’da evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti - 1. Resim

    ANNE VE 2 OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

    Kendisini ikinci kattan atlayarak kurtaran Parlak'ın eşi Zeynep Parlak (64), çocukları Sezer Parlak (24) ve Sefa Parlak (26) ise kurtarılamadı. Anne ve iki çocuğu, alevler içinde can verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 7 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. Evde hurdalar olması nedeni ile yangın güçlükle söndürüldü.

    Adana’da evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti - 2. Resim

    BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Baba Mustafa Parlak, ailesini kurtaramadığı için sinir krizi geçirirken vücudundaki yanıklara aldırış etmedi. Bir süre sonra Parlak ikna edilerek ambulansa alındı. Vücudundaki yanıklara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken babanın feryatları yürekleri dağladı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken, evde oluşan çökmeler nedeni ile iş makineleri yardımı ile evden cenazeler güçlükle çıkarıldı. Kozan Cumhuriyet savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangında ahırdaki hayvanlar da telef oldu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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