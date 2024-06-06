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Adana'da kız kardeşi için enişte katili oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir kişi kız kardeşine kötü davrandığını öne süren Ali Yeşilbudak, eniştesiyle tartışmaya girdi. Gerilimin kavgaya dönüşmesi sonucu 23 yaşındaki Samet Gençdal kayınbiraderi tarafından öldürüldü.

Olay, 28 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk babası Samet Gençdal (23), 37 yaşında olan kayınbiraderi Ali Yeşilbudak ile evde buluştu. Gençdal'ın eşine kötü davrandığını iddia eden Yeşilbudak, eniştesiyle tartışmaya girdi. Kavgaya silah getiren kayınbiraderi genç eniştesini bacağından vurarak yaraladı.

Adana'da kız kardeşi için enişte katili oldu - 1. Resim

SADECE 2 GÜN DAYANABİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Samet Gençdal'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam savaşı veren Gençdal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'da kız kardeşi için enişte katili oldu - 2. Resim

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Yeşilbudak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet polisleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Sarıçam ilçesinde bir apartman dairesinde şüphelinin saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla Ali Yeşilbudak yakalandı. Yeşilbudak emniyetteki ifadesinde, 1Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk. Amacım öldürmek değildi1 dedi.

Adana'da kız kardeşi için enişte katili oldu - 3. Resim
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Yeşilbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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