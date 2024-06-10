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Adana'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;da orman yangını! Müdahale sürüyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların yangın çıktığını ihbar etmesi üzerine olay yerine orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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